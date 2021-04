Stiri pe aceeasi tema

- Dispute in Parlament pe subiectul vaccinarii deputaților. In timp ce deputații din fracțiunea PAS, PSRM și Platforma DA au declarat ca refuza sa fie vaccinați inaintea cetațenilor care se afla in grupurile de risc, Dumitru Diacov ii acuza de populism și le sugereaza „sa faca așa ca sa recupereze miliardul…

- Intre timp și DEclic a depus o petiție cu mii de semnaturi pentru prelungirea programului magazinelor, in timp ce liberalii din Parlament ii cer premierului sa reconsidere masura. „Deja de un an de zile avem restricții impotriva covid. Ora de intrat in casa este un abuz la adresa drepturilor omului.…

- Premierul desemnat Igor Grosu iși va prezenta astazi echipa și programul de guvernare in Parlament, ulterior va cere votul de incredere. Deputatul Platformei DA, Liviu Vovc susține ca acesta nu a luat inca o decizie daca dorește sa-și asume guvernarea. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii…

- A fost scandal, miercuri, in plenul Camerei Deputaților pe tema desființarii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Deputații au adoptat, insa, proiectul de lege cu 171 de voturi „pentru” și 136 „impotriva”. Camera Deputaților este prima sesizata, urmand ca decizia sa aparțina…

- Meciul de Liga 3 dintre ACS Kids Tampa Brașov și AFC Odorheiu Secuiesc, programat vineri, la ora 15.00, este in pericol sa nu se dispute. Gazonul de pe stadionul ICIM, din Brașov, este acoperit de un strat de zapada de peste 40 de centimetri. Deocamdata, Federația Romana de Fotbal a refuzat amanarea,…

- Vaccinati impotriva COVID-19 desi nu fac parte din personalul prioritar, militari si responsabili politici se afla in centrul unei polemici in Spania, care a dus vineri la concedierea unui inalt gradat, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Ministrul de interne l-a demis vineri seara, cu efect…

- Atenție, se modifica Platforma de Vaccinare! Noi criterii de eligibilitate, schimbare majora pentru angajatori Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a decis ca un angajator sa poata inscrie un numar limitat de angajați intr-o zi, iar restul de…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat sambata ca au fost facute un 305.562 programari la vaccinare in etapa a doua, iar in Bucuresti au fost programate 62.182 locuri la vaccinare, iar gradul de ocupare a atins procentul de 100%. CNCAV…