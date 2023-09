Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul desemnat de Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) pentru functia de Primar general al municipiului Chisinau, Adrian Albu, lucreaza la un program special scopul caruia este de a face Chisinaul mai accesibil financiar pentru chișinauieni. Despre aceasta el a mentionat intr-o discutie…

- Candidatul PLDM la funcția de primar al capitalei a venit cu explicații de ce a acceptat aceasta propunere, care a venit din partea liderul formațiunii Vlad Filat. „Am acceptat pentru ca in discuțiile noastre am constatat ca, impreuna cu dl Președinte Filat, impartașim valori și principii comune. Ambii…

- Pavel Voicu, ex-ministru al Apararii, ex-ministru al Afacerilor Interne, membru al Consiliului Republican al Partidului Socialistilor din Republica Moldova, impreuna cu președintele organizației teritoriale a Partidului Socialiștilor din Balți, Maxim Moroșan, a avut o intrevedere cu Ambasadorul Extraordinar…

- In cadrul unui interviu acordat portalului Oficial.md , Maxim Morosan, lider al organizatiei teritoriale Balti a Partidului Socialistilor din Republica Moldova, fondatorul miscarii obstesti „Sunt baltean”, a vorbit despre problemele cu care se confrunta locuitorii capitalei de nord si cum poate fi asigurata…

- Fostul ministru Pavel Voicu, membru al Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a comentat recentele declarații ale lui Igor Dodon, secretar executiv al PSRM, care a spus ca nu e exclus ca anume Pavel Voicu va fi candidatul formatiunii la functia de primar al…

- Actorul Emilian Crețu este foc și para, dupa ce a PAS a desemnat un alt candidat la funcția de primar al comunei Negureni, deși actualul edil, Ion Popa, face parte din partid. Acesta a venit cu acuzații grave la adresa formațiunii in cadrul unui live pe pagina de Facebook, dar și cu un mesaj adresat…

- „Moscova pierde din ce in ce mai mult controlul in Republica Moldova. Pe de o parte, Maia Sandu și partidul de guvernamant joaca tare pe linia asta, se rup acorduri semnate in cadrul Comunitații Statelor Independente (CSI), se limiteaza numarul diplomaților ruși pe teritoriul moldovean, se emit mesaje…

- Ex-ministrul Pavel Voicu, membru al Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și Maxim Moroșan, liderul organizației teritoriale PSRM din Balți au avut o intrevedere cu ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov.