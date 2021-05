VIDEO Rolls Royce și-a dezvăluit noua mașină de lux Boat Tail, "cel mai ambițios automobil creat vreodată" Rolls-Royce Motor Cars a prezentat joi vehiculul de lux Boat Tail, pe care l-a numit &"cel mai ambitios automobil creat vreodata&", relateaza CNBC citat de News.ro.



Boat Tail este o masina cu patru locuri, care masoara aproape 5,8 metri lungime, cu partea din spate a vehiculului în forma de punte de iaht.



Compania va produce doar trei astfel de automobile, iar pretul acestora nu este public.



Noul model vine în timp ce Rolls-Royce lanseaza o noua divizie în cadrul afacerii sale, Coachbuild, un program exclusiv pentru invitatii, care va permite celor mai… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rolls-Royce Motor Cars a prezentat joi vehiculul de lux Boat Tail, pe care l-a numit ”cel mai ambitios automobil creat vreodata”, relateaza CNBC . Boat Tail este o masina cu patru locuri, care masoara aproape 5,8 metri lungime, cu partea din spate a vehiculului in forma de punte de iaht. Compania va…

- Rolls-Royce Motor Cars a prezentat joi vehiculul de lux Boat Tail, pe care l-a numit ”cel mai ambitios automobil creat vreodata”, relateaza CNBC. Boat Tail este o masina cu patru locuri, care masoara aproape 5,8 metri lungime, cu partea din spate a vehiculului in forma de punte de iaht. Compania va…

- Boat Tail este o masina cu patru locuri, care masoara aproape 5,8 metri lungime, cu partea din spate a vehiculului in forma de punte de iaht. Compania va produce doar trei astfel de automobile, iar pretul acestora nu este public. Noul model vine in timp ce Rolls-Royce lanseaza o noua divizie in cadrul…

- Urmatorul lot de telefoane Galaxy de la Samsung ar putea fi lansat exact la timp pentru a umple golul din lipsa seriei Galaxy Note din acest an. Compania intenționeaza sa lanseze Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 și Galaxy Z Flip 3 in august. Potrivit presei coreene Yonhap, Samsung este in discuții cu…

- ​Bogații lumii s-au napustit la SUV-uri de 330.000 de dolari sau mai scumpe, iar Rolls- Royce Motor Cars a avut cele mai bune trei luni din istoria sa de 116 ani, vânzând un numar record de mașini în primul trimestru, informeaza CNBC.Compania de automobile de lux deținuta de…

- Crystal Cabin Awards, eveniment care premieaza cele mai inovatoare idei pentru designul interior al avionului, are loc online marți, 30 aprilie, cand vor fi desemnați caștigatorii celor 8 categorii, scrie CNN. Un juriu alcatuit din experti a ales 24 de finaliști, dintre cele peste 100 de proiecte propuse…

- Constructorul german de automobile sportive Porsche AG, o divizie a grupului Volkswagen, a anuntat luni ca isi va majora participatia la Rimac Automobili, in cadrul unei tranzactii care evalueaza producatorul croat de automobile electrice la 795 milioane de euro, informeaza Reuters, transmite AGERPRES…

- ​La nici doua luni dupa uriașul scandal SolarWinds, un alt scandal de hacking pare sa afecteze multe zeci de mii companii, fiind vorba de o vulnerabilitate a soft-ului Exchange al Microsoft. Numarul de companii afectate crește de la zi la zi și scandalul capata, din mai multe motive, amploare globala.…