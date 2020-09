Stiri pe aceeasi tema

- In urma a cinci perchezitii efectuate vineri, in judetul Buzau, politistii de investigatii criminale au retinut pentru 24 de ore un buzoian care ar fi inlesnit practicarea prostitutiei de catre trei femei. Descinderile au avut loc pe raza municipiului Buzau si localitatilor Vernesti si Valea Ramnicului…

- Ieri, mascații buzoieni au descins la locuințele unor persoane banuite de proxenetism, un tanar fiind reținut apoi pentru ca ar fi inlesnit practicarea prostitutiei de catre trei femei. „La data de 10 septembrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Buzau, sprijiniti…

- Peste 20 hectare de vegetație uscata au ars sambata dupa-amiaza, in satul Candești, comuna Vernești din județul Buzau, intervenție la care, pentru menținerea situației sub control, au fost necesare forțe și mijloace suplimentare in lupta cu flacarile.Pompierii au avut o sarcina dificila și anume protejarea…

- In aceasta dimineața, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Buzau, au efectuat 28 de perchezitii domiciliare, in județele Buzau și Galați, la persoane banuite de trafic de substanțe psihoactive. Descinderile au vizat persoane…

- Un barbat a fost reținut pentru 24 de ore, pentru talharie. Totul s-a intamplat duminica, 19 iulie. Oamenii legii au fost sesizati despre faptul ca niște cetațeni din Carei au imobilizat pe strada Liszt Ferenc, un barbat care i-ar fi sustras poșeta unei femei. Talharul este un tașnadean de 33 de ani.…

- Polițiștii BCCO din Sibiu, Alba, Hunedoara și Teleorman, sub coordonarea DIICOT Sibiu, au descins miercuri in zeci de locații din trei județe, pentru destructurarea unei grupari specializate in inșelaciuni privind plasarea forței de munca. La audieri au fost aduși 90 de suspecți și 40 de martori. Prejudiciul…