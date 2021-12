A colaborat in țara cu unii dintre cei mai influenți artiști din industria muzicala – Antonia, Compact, Lora, Marcel Pavel, Alex Velea, Alina Eremia, Otilia, Connect-R sau Puya – și a regizat, de-a lungul carierei sale, sute de videoclipuri muzicale care aduna, in total, peste 1 miliard de vizualizari. Acum, dupa mai bine de 10 ani in care a facut producție video in Romania – videoclipuri muzicale și reclame – regizorul Richard Stan iși face auzit numele in S.U.A. Dupa ce, in 2019, a caștigat la New York premiul pentru ”Best Music Video Director” (~Cel mai bun regizor de videoclipuri) in cadrul…