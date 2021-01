Stiri pe aceeasi tema

- Corectarea legii salarizarii neunitare din sistemul public este o prioritate a Ministerului Muncii, a afirmat astazi, in conferința de presa, Raluca Turcan. Ea a menționat ca, in acest moment, sunt multe inechitati in sistem.

- Legea salarizarii unitare in sectorul bugetar a devenit a salarizarii neunitare, intrucat sistemul de sporuri a fost dat alandala, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Ea a mentionat ca se doreste plafonarea nivelului de sporuri acordate bugetarilor…

