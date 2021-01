Stiri pe aceeasi tema

- Gaze lacrimogene au fost folosite miercuri in rotonda Capitoliului din Washington, dupa patrunderea in cladire a sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump, iar alesii au primit ordin sa-si puna masti de gaz, au declarat doi dintre ei pe Twitter, transmite AFP.

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna…

- Atmosfera este deosebit de tensionata in Washington DC. Susținatori ai lui Donald Trump au intrat in cladirea Capitoliului in timp ce acolo trebuia sa se desfașoare ședința pentru certificarea victoriei lui Joe Biden. Poliția este in alerta.

- Primarul capitalei americane Washington, Muriel Bowser, a decretat miercuri stare de asediu pentru 24 de ore. Dupa ce președintele in exercitiu Donald Trump le-a cerut sustinatorilor sai sa mearga si sa protesteze impotriva certificarii de catre senatori a victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidențiale,…

- Mai multe proteste violente au avut loc in Washington dupa ce anunțul ca Donald Trump a pierdut cursa in fața lui Joe Biden a fost facut. Haosul a izbucnit in Washingtotn DC, SUA, simbata seara. La doar citeva ore dupa incheierea a doua marșuri pro-Trump, doua grupuri formate din cei de la Proud Boys…

- CHIȘINAU, 5 nov – Sputnik. Pe site-ul lansat de Joe Biden exista deocamdata un singur comunicat, dar și fotografia liderului democrat pe un fundal albastru, scrie РИА Новости. © AP Photo / Koji SasaharaAlegeri prezidențiale in SUA: Ultimele vești – razboi total! ”Crizele cu care se confrunta…

- Au mai ramas cateva ore pana la alegerile cu miza uriasa din Statele Unite. Pe ultima suta de metri, cei doi candidați - Joe Biden și Donald Trump - au mers in statele cheie, care le pot asigura voturile decisive pentru Casa Alba.