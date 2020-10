VIDEO Protestatarii din Portland au dărâmat statuile lui Abraham Lincoln și Theodore Roosevelt Protestatarii din orașul american Portland au darâmat duminica noaptea statuile foștilor președinți ai Statelor Unite Theodore Roosevelt și Abraham Lincoln într-o declarație de &"furie&" fața de Ziua lui Columb, relateaza Associated Press și ABC News.



Organizatorii protestului au numit evenimentul &"Ziua de furie a persoanelor indigene&" drept raspuns la celebrarea luni în SUA a unei sarbatori federale denumite dupa Cristofor Columb.



Activiștii indigeni afirma ca exploratorul din secolul XV care a descoperit Americile a declanșat un genocid împotriva locuitorilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

