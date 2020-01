Stiri pe aceeasi tema

- Opera din Paris a cunoscut o multitudine de greve in aceste ultime decenii, dar traverseaza unul dintre cele mai grave blocaje din istoria recenta: trei saptamani de paraliziedin cauza protestelor fata de proiectul de reforma a pensiilor, 63 de spectacole anulate si peste 12 milioane de euro pierderi,…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta joi, 12 decembrie, incepand cu ora 18:30, spectacolul "Samson si Dalila" de Camille Saint-Saens. Regia poarta semnatura lui Giandomenico Vaccari, coregrafia a fost realizata de catre Davide Bombana, iar decorul si costumele de catre Andreea Koch. La pupitrul…

- Un artist italian a dat lovitura cu o opera de arta neconvenționala. O banana lipita cu banda adeziva pe un perete a fost vanduta cu 120.000 de dolari la Miami.Artistul Maurizio Cattelan a facut trei opere similare. Primele doua au fost vandute deja cu cate 120.000 de dolari fiecare, a notat CNN.A treia…

- Un eveniment de prim rang in lumea muzicii: editia 2019 a Festivalului si Concursului National al Liedului Romanesc, desfasurata la Ateneul Roman din Bucuresti, și care initiate de soprana Mariana Nicolesco s-au impus din nou ca un revelator extraordinar al comorii de peste 10.000 de lieduri romanesti,…

- Mezzo-soprana Ruxandra Donose, sopranele Teodora Gheorghiu si Ileana Tonca vor aparea pentru prima data impreuna in aceasta formula la Palatul cultural din Arad in seara de 29 noiembrie, alaturi de Orchestra simfonica a Filarmonicii din Arad dirijata de Adrian Morar. Gala Cele trei Dive…

- Expozitia va putea fi vizitata pina la sfirsitul lunii ianuarie 2020. „In urma cu mulți ani, pe vremea vechiului regim, in profesia mea de muzeograf la Muzeul Țarii Crișurilor din Oradea, am intalnit grupuri de turiști straini care aveau in maini ghiduri tiparite, unde scria ca Muzeul din Oradea…

- Opera este un intreg univers. Daca astazi opera ii sperie uneori pe tinerii spectatori, care se tem, nejustificat, de un gen desuet, opera a fost - la vremea in care compuneau Verdi sau Puccini - la fel de moderna ca pop-ul sau hip-hop-ul astazi! Era de departe cea mai ”la moda” deprindere de a petrece…

- Duminica, 27 octombrie 2019, de la ora 19.00, pe scena salii mari, Teatrul Municipal Baia Mare va avea invitati de exceptie in spectacolul REMAKE MUSIC SHOW. Este vorba despre Grupul Ad Libitum Voices si trupa REMAKERS. Astfel, baimarenii sunt invitati la un spectacol-concert, o seara cu povesti, muzica…