Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii județeni au aprobat alocarea sumei de 50 de mii de lei pentru finantarea programelor structurii sportive de performanța de prim esalon Clubul de Sah al Municipiului Baia Mare – echipa de sah. Inființat in anul 2002, Clubul de sah al Municipiului Baia Mare a evoluat aproximativ șapte ani in Divizia…

- Cu ocazia lucrarilor de renovare la scoala construita de Mihail Moruzov in satul Zebil din judetul Tulcea, s-au descoperit actul de temelie al unitatii de invatamant, dar si reviste si ziare din Romania anilor ’30.

- Inca de la primele ore ale dimineței de miercuri, 9 septembrie, muncitorii de la barajul Valcele au dat alarma, anunțand telefonic dispeceratul ABA Argeș- Vedea, ca pe luciul apei a aparut o pata neagra foarte mare. Pelicula de culoare neagra acoperea aproximativ 1.000 de metri lungime și 20-30 de metri…

- "Au trecut trei decenii de la Revolutia din decembrie 1989, eveniment care a dus (cel putin in mod oficial) la caderea comunismului in Romania. Este important sa nu uitam ororile si greutatile prin care noi, parintii si bunicii nostri am trecut. Este poate mai important si ca generatiile viitoare sa…

- Un sat preistoric care dateaza din urma cu 6500 de ani a fost descoperit de arheologii din județul Neamț, intr-un sit arheologic din localitatea Topolița. Vasile Diaconu, arheologul care coordoneaza sapaturile, spune ca au fost identificate reprezentari umane modelate din lut.

- Romania a ramas cu o singura universitate - Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) - in prestigiosul Top Shanghai, in conditiile in care Ungaria are 5, iar Polonia - 8. Rectorul Daniel David a explicat succesul universitatii clujene si ce masuri se pot lua pentru ca Romania sa aiba mai multe universitati…

- In momentul de varf al pandemiei de COVID-19 in Italia spitalele și crematoriile din Lombardia, cea mai afectata regiune a țarii, au fost copleșite iar intr-o zi necrologurile au umplut 10 pagini ale unui ziar local. Insa cinci luni mai tarziu țara a devenit o poveste de succes despre cum sa iți revii…

- Catalin Ion si Alexandru Enea au devenit celebri in Romania prin melodiile lor pamflet la adresa coronavirusului. Catalin Ion, fondator si administrator al SC "La Izoleteldquo; SRL. In sezonul trecut pana la inghetarea campionatului , Catalin Ion a activat la CS Medgidia. In baza cererii nr. 61761 din…