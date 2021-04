La data 24 aprilie a.c., politistii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de polițiști de investigații criminale, de investigarea criminalitații economice, de la ordine publica și luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, au efectuat 7 perchezitii domiciliare, in județele Vrancea și Bacau.Activitatea s-a desfasurat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, in baza autorizatiei emise de Judecatoria Buzau. Din cercetari a reieșit ca patru persoane (doua femei, de 27 și 35 de ani și 2 barbați,…