Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul suspendat al Economiei Virgil Popescu a amenințat, in direct, la Digi 24, Primaria Capitalei, ca se va trezi cu conturile blocate de ANAF pentru ca nu-și platește facturile de gaz.Virgil Popescu a declarat ca Primaria Municipiului București este somata pentru o datorie de 170 de milioane…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului 5/2020 ce modifica codul de procedura fiscala si regimul popririlor a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, iar de luni popririle pe conturile bancare ar trebui ridicate in termen de cateva ore de la plata sumelor, in mod electronic. "O modificare pe care am propus-o…

- CARAS-SEVERIN – Este asigurarea data de directorul APIA Caras-Severin, Dumitru Stepanescu, pentru cei 4500 de fermieri care nu au fost autorizati la plata! Anul trecut, APIA Caras-Severin a atras in judet in jur de 36 de milioane de euro pentru plata subventiilor solicitate de 18.879 de fermieri, pentru…

- „O șoapta de an nou. Ce-ar fi daca toți parlamentarii din provincie ar solicita abrogarea actului normativ care obliga marii contributori sa plateasca impozitul la București?”, se întreaba Eckstein-Kovács Péter, fost consilier local al municipiului Cluj-Napoca și ex-președinte…

- In luna ianuarie, o parte dintre pensionari vor primi drepturile banești mai tarziu decat de obicei din cauza sarbatorilor de iarna, informeaza Casa Naționala de Pensii Publice. Cei care primesc pensia prin cont bancar nu vor fi afectați. In mod normal, cei care primesc pensia prin…

- Selly, vloggerul criticat de Cristian Tudor Popescu pentru achiziția unei mașini de 70.000 de euro, cu care a facut rapid și un accident, i-a raspuns gazetarului, intr-un clip video postat pe YouTube. "Orice om este liber sa faca orice alegere cu banii lui. Eu nu am furat banii nimanui. Sunt facuti…

- Agenția de Plați și Intervenții pentru Agricultura (APIA) Olt este in plina campanie de autorizare la plata a fermierilor care trebuie sa-și primeasca banii, dupa ce, pana la 1 decembrie 2019, aceștia au incasat in conturile deschise la banci avansul care se acorda proprietarilor de teren care exploateaza…

- Surse din cadrul Ministerului Agriculturii dau de veste ca la finalul lunii noiembrie a.c. va fi demarata virarea in conturile direcțiilor agricole județene și de aici in conturile crescatorilor de ovine a ajutorului de minimis pentru producția de lana comercializata in acest an. Valoarea acestei subvenții…