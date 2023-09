Farul Constanta, infrangere in primul meci din Cupa Romaniei

Campioana Romaniei, Farul Constanta, a sustinut marti, 26 septembrie 2023, primul meci din editia 2023 2024 a Cupei Romaniei, in grupa D, intalnind in deplasare FC Voluntari.Meciul s a incheiat cu victoria formatiei ilfovene, scor 2 0, in urma golurilor marcate de D. Florea 8 si… [citeste mai departe]