Stiri pe aceeasi tema

- Investițiile in exploatatii agricole se ridica la 760 de milioane de euro in perioada 2021-2022 pentru corectarea deficitului balantei comerciale, potrivit ministrului Agriculturii, Adrian...

- „Programul Tomata, la fel cum am spus in tot anul trecut, s-a derulat pe o perioada de 4 ani. Orice forma de schema de sprijin de stat functioneaza intre 3 si 4 ani. Se directioneaza anumite sume catre un sector aflat in dificultate, dupa care forma aceea de sprijin se muta intr-o alta zona. Din nefericire,…

- Pensiile speciale pentru parlamentari au fost anulate, iar acesta este doar inceputul, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Revenim la normalitate! Pensiile speciale pentru parlamentari au fost anulate! Angajamentul #PNL a fost indeplinit azi la…

- Senatorul liberal Ioan Cristina s-a intalnit cu Adrian Oros, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru a analiza problemele cu care se confrunta fermierii din județul Arad. „In cadrul intalnirilor pe care le-am avut in județ, atat cu primarii, cat și cu cetațenii, mi-au fost aduse la cunoștința…

- "Timp de un an am nu am permis ca acest Guvern de dreapta care a dus Romania in faliment sa vanda tot din casa! Ne-am batut cu ei in Parlament și am reușit sa stopam vanzarea activelor celor mai profitabile companii de stat: Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz, CEC și Aeroporturi București. Acum…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut, vineri, 8 ianuarie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor…

- Anul acesta suprafata reala irigata, nu cumulata, a fost de 508.000 hectare, desi am fi vrut sa avem macar cele doua milioane de hectare afectate de seceta protejate prin irigatii, dar atat s-a putut, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian…

