- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi, la ceremonia de investire a lui Nicușor Dan ca primar general al Capitalei, ca s-a emis autorizația și ordinul de incepere a lucrarilor pe toti cei 17 km de pe tronsonul 2 al autostrazii de Centura a Municipiului Bucuresti.

- Premierul Ludovic Orban a facut mai multe anunțuri la ședința de investire a lui Nicușor Dan in funcția de primar al Capitalei. Orban s-a angajat sa susțina toate proiectele Bucureștiului.Citește și: EXPERIMENT facut pe populație, in plina pandemie: cum se TESTEAZA gradul de conformare al…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, miercuri seara, ca nu-și va putea prelua mandatul de vineri, cand ar trebui sa depuna juramantul, din cauza ca primarul Bucureștiului și Consiliul General trebuie sa fie investiți in același timp. Acesta spune ca dosarul de validare a mandatelor consilierilor…

- Co-presedintele USR Dan Barna afirma ca partidul i-a adresat de mai multe ori lui Nicusor Dan invitatia de a reveni in USR. "Eu insa cred, daca imi dau o parere personala, ca va ramane primar independent tocmai pentru ca aceasta sustinere a celor doi poli de forta de pe dreapta din Bucuresti, USR-PLUS…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara, la România TV, ca PNL va aproba luni, în Biroul Politic Național, un proiect care prevede colaborarea cu PMP în consiliile județele și locale din țara, inclusiv în Consiliul General al Municipiului București.„Chiar…

- Intalnirea dintre cei trei este programata la ora 09.00 si va avea loc la Ministerul Transporturilor. "Discutiile vor viza proiectele de infrastructura si transport aferente Capitalei si zonei metropolitane Bucuresti-Ilfov", a transmis Ministerul Transporturilor. Primarul ales al Capitalei,…

- Acesta a declarat ca este "foarte probabil" ca reprezentantii USR PLUS si PNL sa detina majoritati in viitorul Consiliu General si in consiliile locale de sector. "Am castigat impreuna Primaria Generala, am castigat impreuna trei sau patru primarii de sector, am castigat impreuna majoritatea, foarte…

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat marti ca multe dintre problemele Bucurestiului nu pot fi rezolvate decat in parteneriat cu Executivul, iar Nicusor Dan, candidatul sustinut de liberali pentru Primaria Capitalei, va avea in Guvernul pe care-l conduce "un sprijin total". "Nicusor…