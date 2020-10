Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban și miniștrii de restort din domeniile Energie, Aparare și Agricultura au participat la discuțiile cu omologii francezi și semnarea documentului pentru actualizarea Parteneriatului strategic Franța – Romania și a Foii de parcurs pe urmatorii 4 ani. Prim-ministrul a precizat ca…

- Premierul Ludovic Orban a precizat ca Declaratia de intentie in domeniul nuclear civil, semnata cu omologul sau francez, Jean Castex, vizeaza, printre altele, colaborarea cu parteneri strategici in realizarea proiectului de constructie a reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda."Am mai semnat cu…

- Orban a precizat ca principalul punct al intalnirii cu premierul francez Jean Castex l-a reprezentat "semnarea foii de parcurs a parteneriatului strategic dintre Franta si Romania". "Am semnat impreuna cu premierul Frantei acest document important care priveste evolutia relatiilsor din Romania…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, la Paris, ca l-a asigurat pe omologul sau francez, Jean Castex, de compasiunea și solidaritatea Romaniei, dupa asasinarea profesorului Samuel Paty de catre un terorist. Acesta a spus ca atacurile la persoana, precum cel lansat de liderul Turciei, Recep Erdogan,…

- US Secretary of Energy Dan Brouillette and Romanian Economy, Energy and Business Minister Virgil Popescu on Friday signed a draft intergovernmental agreement to cooperate in expanding and modernising the civil nuclear energy programme in Romania, according to Agerpres.According to a statement…

- Secretarul pentru Energie din SUA, Dan Brouillette, si ministrul roman al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, au parafat vineri la Washington DC un proiect de acord interguvernamental pentru a coopera la extinderea si modernizarea programului de energie nucleara civila din Romania.

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri, raspunzand unei intrebari referitoare la relaxarea restrictiilor, ca ar putea fi permise manifestatiile, cu numar limitat de persoane si cu respectarea masurilor sanitare. "Va spun ca m-am gandit sa permitem manifestatiile, in anumite conditii. Sigur, reglementate,…