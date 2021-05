Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Mihaila, noul ministru al Sanatații a fost sancționata in justiție pentru ca și-a amenajat ilegal podul clinicii din Oradea. Instanța a dispus demolarea lucrarilor efectuate fara autorizație. Ioana Mihaila deține o clinica medicala intr-o cladire in care, in calitate de proprietar, a amenajat…

- Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, a fost trimis in judecata, fiind acuzat in total de 31 de infractiuni privind nerespectarea regimului armelor si munitiilor, a informat joi Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea, potrivit Agerpres. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea…

- Trei copii, o fata de 14 ani si doi baieti de 9 si 10 ani, au fost loviti pe trecerea de pietoni de un judecator din Oradea aflat la volanul unui Matiz, pe o strada din Sighetu Marmatiei. Potrivit antena3.ro, accidentul produs vineri dimineața a fost surprins de o camera de supraveghere montata in…

- O profesoara de fizica din Oradea a primit serul Moderna. Dupa prima doza a avut stari de rau, dar nu le-a asociat cu vaccinul. La cinci ore dupa rapel, profesoara a intrat in coma și a murit. ”Se plangea, dupa prima doza de vaccin, ca ii este frig. Un cadru medical a spus ca este […] The post Ancheta…

- Justin Stefan, secretarul general al LPF, a declarat, vineri, ca, blocajul cu privire la implementarea sistemului VAR “tine de un interes electoral” al FRF și a lansat o invitatie publica pentru organizarea unei intalniri, potrivit publicației News.ro. “Cred ca acest blocaj cu privire la VAR tine de…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat intr-un interviu acordat Antena 3 ca are ca prioritate turismul și este in dialog, cu omologii sai din mai multe state, pe tema accesului turistului roman in concediile de la vara, bineințeles, in condițiile in care situația epidemiologica o va permite.…

- 20 de muncitori romani au depus plangeri impotriva unei companii italiene. Oamenii au cerut ajutorul autoritatilor italiene acuzand condițiile de munca inumane, informeaza Adevarul.ro Romanii au povestit jurnaliștilor de la Repubblica, cei care au și facut cunoscuta drama romanilor, ca sunt obligați…

- Ambasadorul din SUA, George Maior, precum și cel din Germania, Emil Hurezeanu, și-au terminat mandatele și vor fi rechemați in țara de președintele Klaus Iohannis. Surse diplomatice au declarat pentru Sursa Zilei ca Emil Hurezeanu va primi un nou post de ambasador in Austria. George Maior a fost directorul…