VIDEO: O bistrițeancă de 63 de ani a amenințat că se aruncă de pe casă! Intervenție contra-cronometru Un barbat a sunat disperat la 112, anunțand ca soacra sa amenința ca se sinucide. Femeia de 63 de ani era urcata pe casa și intenționa sa se arunce. Din fericire, intervenția rapida a polițiștilor a avut rezultate favorabile. Un bistrițean a sunat ieri disperat la 112. Socara sa se urcase pe acoperișul casei și amenința ca se arunca in gol. Echipaje ale poliției au fost direcționate de urgența la caz. Din fericire, dupa 30 de minute de negocieri, femeia a fost coborata de pe acoperișul casei. ”Intervenție contra cronomentru pentru salvarea unei persoane! In dupa-masa zilei de ieri, 27 septembrie,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit duminica seara, alaturi de specialiști din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale al IPJ Cluj, printre care și un negociator, pentru a salva o femeie in varsta de cca 50 de ani, ce amenința ca se va arunca de la etajul 4, al unui bloc de locuințe.…

- O femeie care amenința ca se arunca de la etajul patru al unui bloc din Turda a fost salvata de polițiști.Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in aceasta seara, alaturi de specialiști din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale al IPJ Cluj, printre care și un negociator, pentru a salva…

- INTERVENȚIE CONTRA CRONOMETRU a POMPIERILOR DAMBOVIȚENI , ISU Dambovița ne comunica ca se intervine in cazul unei persoane ramasa blocata intr-un tub de beton The post INTERVENȚIE CONTRA CRONOMETRU a POMPIERILOR DAMBOVIȚENI,femeie blocata intr-un tub de beton first appeared on Partener TV .

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrita-Nasaud, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistrița – Nasaud, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrita-Nasaud, au pus in aplicare, vineri, doua…

- Un tanar din Viișoara care nu a implinit nici varsta majoratului aflat in arest la domiciliu a evadat și a fost gasit in Bistrița de polițiști. Evenimentul a avut loc in data de 9 august. Tanarul era arestat la domiciliu, iar polițiștii de la Ordine Publica l-au gasit in parcarea unui magazin. Baiatul…

- La data de 4 august 2022, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de razbunare pentru ajutorul dat justiției. In sarcina acestuia s-a reținut…

- Percheziții la deținatori de animal, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din Bacau, cu sprijinul celor de investigații criminale, criminaliștilor și polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara, in comunele Oncești și Glavanești.…

- La data de 22 iulie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din Bacau, cu sprijinul celor de investigații criminale, criminaliștilor și polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara, in comunele Oncești și Glavanești. La fața…