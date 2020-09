Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni s-au adunat, miercuri dupa-amiaza, in centrul orasului Minsk pentru un nou protest fata de realegerea in functie a presedintelui Aleksandr Lukasenko, informeaza agentia de presa Reuters.Protestul are loc dupa ce Aleksandr Lukasenko a organizat in urma cu cateva ore ceremonia…

- Femeile din Belarus dau, sâmbata, înca o data dovada de un curaj ieșit din comun înfruntând brutalitatea forțelor de ordine care le arunca la propriu în dube în momentul reținerii. Dupa ce imaginile cu Nina Baginskaya care se opune propriei rețineri, dar și a altor…

- Sute de femei au ieșit din nou in strada, sambata, la Minsk, pentru inca un protest antiguvernamental. Poliția a reținut mai multe persoane, insa o batrana in varsta de 73 de ani, devenita simbol al manifestațiilor din ultimii 30 de ani, le-a ținut piept forțelor de ordine, opunandu-se reținerii oamenilor.#Belarus…

- Politia belarusa a retinut zeci de protestatari, duminica, in centrul orasului Minsk, relateaza Reuters, citand martori.Zeci de mii de oameni au defilat pe strazile capitalei Belarusului, cerand ca presedintele Aleksandr Lukasenko sa renunte la functie. Inainte de acest protest masiv, politisti…

- Un barbat a fost ucis si sapte persoane au fost ranite, dintre care doua grav, intr-o serie de atacuri cu cutitul care au avut loc duminica la Birmingham, oras din centrul Angliei, a anuntat politia din West Midlands, transmit Reuters si dpa, citate de Agerpres."In prezent suntem in masura sa confirmam…

- Poliția din orașul britanic Birmingham a confirmat ca a vut loc un ”incident major”, anunțul venind dupa informații ca mai multe persoane au fost înjunghiate imediat dupa miezul nopții, potrivit Reuters.Imaginile prezentate de presa engleza arata cum poliția aresteaza un suspect:Our…

- Aleksandr Lukasenko, presedintele Belarusului, a anuntat astazi ca nu vor avea loc noi alegeri prezidentiale, in pofida cererilor opozitiei si a protestelor antiguvernamentale din intreaga tara, informeaza Reuters. „Nu ar trebui niciodata sa va asteptati sa fac ceva sub presiune. Nu vor avea loc (noi…

- Candidata opozitiei la recentele alegeri prezidentiale din Republica Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a declarat luni ca este pregatita sa conduca tara si a cerut crearea unui cadru legal prin care sa se asigure organizarea de noi alegeri corecte, informeaza Reuters. Intr-o inregistrare video din Lituania,…