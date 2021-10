​​VIDEO Noi proteste în Bulgaria împotriva regulilor anti-Covid introduse recent În pofida numarului în crestere rapida de noi infectii cu coronavirus, bulgarii au protestat din nou împotriva unor reguli recent introduse împotriva Covid-19, relateaza vineri agenția DPA, citata de Agerpres.



Manifestanti din Veliko Târnovo, în nordul Bulgariei, au afirmat ca persoanele nevaccinate sunt discriminate, a indicat postul de radio national.



Potrivit sursei citate, politia i-a separat pe manifestanti de oamenii care stateau la coada în fata unui centru de vaccinare pentru a fi vaccinati.



Proteste similare împotriva…



