Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu s-a calificat astazi in turul 2 la Wimbledon dupa o victorie in fața Nastasjei Schunk, scor 6-4, 6-2. In debutul partidei, romanca a avut o mica problema cu echipamentul.Buzarnescu, locul 127 WTA, a fost trimisa inainte de inceperea partidei de catre organizatori la vestiare sa se…

- Nick Kyrgios (27 de ani, 40 ATP) a fost un car de nervi in meciul cu britanicul Paul Jubb (22 de ani, 219 ATP) din primul tur de la Wimbledon 2022. Meciul dintre Nick Kyrgios și Paul Jubb este in desfașurare. Cei doi au intrat in setul decisiv. Kyrgios, considerat un veritabil pericol pe iarba, a avut…

- ​Indiferent de locul pe care il ocupa in clasamentul ATP, Nick Kyrgios ramane una dintre principalele atracții de la Wimbledon. Australianul, care debuteaza marți la Grand Slamul londonez (duel cu britanicul Paul Jubb), a afirmat din nou ca este unul dintre cei mai buni jucatori pe iarba.

- Sorana Cirstea, neafectata de zvonurile desparțirii de Ion Ion Țiriac. Jucatoarea din Targoviște se pregatește pentru sezonul pe iarba, ce va culmina cu turneul de la Wimbledon, din perioada 27 iunie – 10 iulie. Numarul 34 mondial a fost in centrul unui moment neplacut, cand a fost facut public dialogul…

- Turneul de tenis de la Wimbledon va exclude apelativele "Miss" (Domnisoara) si "Mrs" (Doamna) din lista castigatoarelor, in incercarea de a moderniza competitia de Mare Slem pe iarba din capitala britanica, anunta cotidianul The Times, citat de Reuters și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Fostul tenismen John McEnroe a declarat ca a fost surprins de usurinta cu care Emma Raducanu isi schimba antrenorii. “Nici eu nu am crezut intr-un antrenor cu norma intreaga, asa ca depinde foarte mult de jucator. Azi, se pare ca fiecare jucatoare are un antrenor si nu-mi amintesc cine a fost cand…

- Maghiarul Marton Fucsovics (30 de ani), locul 55 in clasamentul ATP, este revoltat dupa ce ATP a decis sa nu acorde puncte jucatorilor pentru ediția din acest an a Wimbledon. In dezacord cu oficialii Wimbledon, care au interzis jucatorii din Rusia și Belarus la ediția din acest an, ATP și WTA, forurile…

- Patrick Mouratoglou, care a anunțat saptamana trecuta ca va incepe o colaborare „full time” cu Simona Halep, a recunoscut ca a fost surprins de Serena Williams, dupa ce americanca a anunțat ca vrea sa revina pe terenul de tenis la Wimbledon.