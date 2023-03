Stiri pe aceeasi tema

Presedintele clubului Bayern Munchen, Oliver Kahn, a declarat, intr-un interviu pentru lequipe.fr ca ar fi pregatit sa refuze venirea la gruparea bavareza a starurilor de la Paris Saint-Germain: Lionel Messi, Neymar si Kylian Mbappe.

Starul brazilian Ronaldinho va participa, duminica, la a opta etapa a campionatului Kings League, competitie spaniola de fotbal in sapte conceputa de Gerard Pique.

Starul brazilian al echipei Paris Saint-Germain, Neymar, a participat miercuri la un turneu de poker la Paris, informeaza RMC Sport.

Lazio Roma a pierdut puncte in fata unor echipe mai slabe in Serie A, a remarcat presedintele clubului, Claudio Lotito, intr-un interviu acordat Radiosei inaintea meciului de joi cu Juventus, de la Torino, din sferturile de finala ale Cupei Italiei, scrie site-ul TuttoMercatoWeb.

Presedintele rus Vladimir Putin a cerut marti Guvernului rus sa negocieze infiintarea unor centre de antrenament militare comune cu Belarusul, vecinul si unul dintre putinii aliati ai Moscovei in regiune in ofensiva militara rusa in Ucraina, relateaza AFP, informeaza agenția NEWS.RO.

Fostul sef al armatei cehe Petr Pavel, candidat pro-occidental care sustine ajutorul pentru Ucraina, intra - conform sondajelor - cu un avans considerabil fata de fostul premier miliardar Andrej Babis in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Cehia, care se desfasoara vineri si sambata,

Republicanul Kevin McCarthy sustine ca acum are suficient sprijin pentru a deveni președintele Camerei Reprezentanților a SUA, pe fondul celui mai profund blocaj al Congresului din ultimii 150 de ani, anunța Rador.

Armata din Coreea de Sud va avea o unitate specializata in drone ca urmare a incidentului de luni provocat de Coreea de Nord. Președintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a declarat marți ca va urgenta procedurile privind crearea unei unitați militare specializate in drone. Anunțul a fost facut la o zi