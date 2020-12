Stiri pe aceeasi tema

- Neverland, celebra ferma din California in care a locuit cantaretul Michael Jackson, a fost cumparata de miliardarul Ron Burkle cu suma de 22 de milioane de dolari, mult sub pretul ei initial de vanzare.

- Celine Dion a pierdut disputa legala in valoare de 13 milioane de dolari cu fostul impresar pe care l-a acuzat ca a fost platit prea mult pentru o negociere de 489 de milioane de dolari pe care a facut-o in numele ei in 2017, potrivit The Guardian., potrivit news.ro.In cazul deschis la Comisia pentru…

- Grupul informatic american Apple a acceptat sa plateasca 113 milioane de dolari pentru a solutiona un litigiu cu avocati generali din 34 de state americane care au acuzat producatorul telefoanelor iPhone ca a incetinit performantele dispozitivului pentru a masca problemele existente la baterie si…