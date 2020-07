Stiri pe aceeasi tema

- Ivan Martic, 29 de ani, fostul aparator de la CS Universitatea Craiova, a povestit emoțiile pe care le are din Elveția fața de situația Craiovei și spune ca vrea sa vina sa susțina echipa la confruntarea decisiva cu CFR Cluj. A fost foarte apreciat la echipa, iar suporterii il aveau la inima. Ivan…

- Universitatea Craiova intalnește acasa FCSB, in cadrul celei de-a 7-a etapa a play-off-ului. Partida se joaca duminica 12 iulie, de la ora 21 și este primul mare test al oltenilor in drumul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Universitatea Craiova a invins pe CFR Cluj pe stadionul din Gruia. Cicaldau a inscris golul decisiv in minutul 88 și a adus victoria echipei din Banie cu scorul de 3-2. Lupta pentru titlu a fost...

- Emil Sandoi (55 de ani), fostul antrenor al celor de la CS Universitatea Craiova, a comentat succesul obținut de olteni in aceasta seara, 2-1 impotriva Astrei Giurgiu, meci contand pentru play-off-ul Ligii 1. „O victorie meritata, per total. Daca stam sa analizam, ocaziile clare au fost de partea Craiovei.…

- Astazi a fost un nou termen la Curtea de Apel Craiova, in dosarul procesul lui Adrian Mititelu pentru transferul lui Mihai Costea la Steaua. Gigi Becali și Valeriu Argaseala sunt citați in calitate de martori, in procesul transferului lui Mihai Costea, in timp ce Adrian Mititelu este cercetat pentru…

- Robert Petre a intrat in ultimul an de contract cu Universitatea Craiova . A tot fost „uitat“ de antrenorii de la prima echipa și nu iși mai dorește sa evolueze la „satelit“, la Liga a III-a. Mijlocașul de 23 de ani și 1,78 metri a discutat cu doi dintre conducatorii olteni și le-a spus ca și-ar dori…

- Chiar daca a negociat cu Edi Iordanescu si cu Cosmin Contra, patronul Universitatii Craiova, Mihai Rotaru, a ales varianta a treia. Cristiano Bergodi, fostul antrenor al lui FC Voluntari, este cel care va pregati echipa din Banie cel putin pana in vara viitoare....

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, a dezvaluit ca fotbaliștilor de la clubul oltean le-au fost prezentate doua opțiuni de micșorare a salariilor in contextul pandemiei de COVID-19. Craiova a ramas unul dintre puținele cluburi din Liga 1 care nu a recurs la injumatațirea salariilor sau…