Stiri pe aceeasi tema

- Cozi s-au format luni la intrarea în magazinele din Anglia, în timp ce frizeriile si-au primit clientii disperati, dupa ce la miezul noptii barurile care au terase au început sa serveasca din nou bauturi odata cu încheierea celor trei luni de lockdown impus de guvernul premierului…

- Cozi s-au format luni la intrarea in magazinele din Anglia, in timp ce frizeriile si-au primit clientii disperati, dupa ce la miezul noptii barurile care au terase au inceput sa serveasca din nou bauturi odata cu incheierea celor trei luni de lockdown impus de guvernul premierului britanic Boris Johnson…

- Dave Grohl, liderul trupei Foo Fighters si fost membru al grupului Nirvana, a anuntat ca isi va lansa autobiografia „The Storyteller” in luna octombrie a acestui an, potrivit Variety, potrivit news.ro. Publicata de Dey Street Books - imprint al HarperCollins - cartea, care urmeaza sa apara…

- Un baton de ciocolata vechi de 121 de ani, provenit dintr-un lot comandat de regina Victoria pentru soldatii britanici care luptau in Africa de Sud, a fost descoperit in ambalajul sau original in podul unui conac din Anglia, informeaza Reuters miercuri. Batonul de ciocolata a apartinut unui…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat sambata ca nu a vazut nimic in datele COVID-19 care sa-l faca sa-și schimbe planurile de relaxare parțiala a restricțiilor din Anglia, urmatorii pași majori urmand sa aiba loc luna viitoare, relateaza Reuters. Johnson a spus ca așteapta cu nerabdare sa…

- 10 persoane au fost arestate vineri, 26 martie, in orasul Bristol din sud-vestul Angliei, dupa ce un nou protest impotriva unui proiect de lege privind prerogativele politiei a degenerat in violente. Manifestanții au aruncat cu sticle, oua si caramizi in fortele de ordine, a transmis politia intr-un…

- Solistul trupei The Rolling Stones, Mick Jagger, prezinta un scurt videoclip cu prilejul sarbatoririi a 150 de ani de existenta a Royal Albert Hall, celebra sala de concerte din Londra, informeaza DPA. Royal Albert Hall, situata in centrul Londrei, a fost inaugurata de regina Victoria…

- Un set alcatuit din 10 harti desenate manual, din secolul al XVI-lea, in care se prezinta inaintarea Armadei spaniole care a atacat Anglia in 1588, un eveniment ce a modelat identitatea nationala, va ramane in Marea Britanie dupa ce un muzeu a reusit sa stranga 600.000 de lire sterline pentru a cumpara…