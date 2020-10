Marcel Vela, ministrul Afacerilor de Interne, a anunțat, marți, in cadrul unei conferințe de presa care a avut loc la sediul MAI ca inființeaza in spitalul ministerului un centru de recoltare de sange și plasma autoimuna de la pacienții care s-au vindecat de noul coronavirus. De asemenea, Vela a mai declarat ca in ultimele 24 de ore 124 de angajați ai ministerului s-au infectat cu Covid-19.„In ultimele 24 de ore, la nivelul MAI s-au infectat 124 de colegi. Iar de la inceputul pandemiei s-au inregistrat 4117 cazuri de infecții și 9 cazuri de decese. Acest lucru este ingrijorator, dar și un semnal…