- Guvernul libian de unitate nationala a cerut luni Turciei sa coopereze pentru plecarea mercenarilor si a fortelor straine prezente in Libia, participand totodata la consolidarea incetarii focului intre fortele rivale, potrivit France Presse. "Invitam Turcia sa coopereze cu noi pentru a pune…

- Talibanii au salutat inceperea retragerii fortelor internationale din Afganistan, intr-un articol publicat pe unul dintre site-urile lor marti seara, relateaza dpa. Militantii islamisti sustin ca prezenta fortelor internationale a fost principalul motiv de razboi in tara si isi exprima optimismul…

- Statele Unite vor trimite temporar intariri in Afganistan pentru a proteja retragerea anuntata a fortelor coalitiei internationale, a indicat joi comandantul fortelor americane in Orientul Mijlociu, generalul Kenneth McKenzie, transmite AFP. 'Vom trimite resurse suplimentare pentru a proteja forta…

- ”Ne-am reinnoit hotararea in subiectul” acestui acord incheiat in 2019, a anuntat Erdogan luni, intr-o conferinta de presa comuna cu Dbeibeh, in urma unei reuniuni la Ankara. ”In ceea ce priveste acordurile semnate intre tarile noastre, si mai ales cel al delimitarii maritime, reafirmam ca aceste acorduri…

- Noul guvern de uniune libian a facut apel joi la retragerea ''imediata'' a tuturor mercenarilor prezenti in tara aflata in haos de un deceniu, in contextul procesului politic sub egida ONU declansat aici, relateaza AFP. "Reiteram necesitatea plecarii imediate a tuturor…

- SUA au somat miercuri Turcia sa renunte la sistemul de aparare antiracheta cumparat din Rusia si s-au declarat preocupate de retragerea Ankarei din conventia internationala asupra protectiei femeilor, a anuntat un purtator de cuvant american, citat de AFP. Secretarul de stat Antony Blinken a formulat…

- Noua soldați turci au murit, iar alți patru au fost raniți joi, 4 martie, dupa ce elicopterul model Cougar care ii transporta s-a prabușit in sud-estul Turciei, a confirmat Ministerul Apararii pentru agenția France Presse, citata de HotNews . Autoritațile vorbesc despre un accident cauzat de condițiile…

- Consiliul de Securitate al ONU a salutat marti, intr-un comunicat de presa, noul guvern de tranzitie al Libiei si a cerut autoritatii interimare sa pregateasca noi alegeri, relateaza miercuri DPA, potrivit AGERPRES. Noua autoritate va inlocui Guvernul de Uniune Nationala (GNA) sustinut de…