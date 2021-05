Stiri pe aceeasi tema

- Lego, unul dintre cei mai importanti producatori de jucarii din lume, a anuntat joi ca va lansa un nou set al celebrelor sale piese de constructie din plastic, in culorile curcubeului, pentru a celebra comunitatea LGBTQIA + si diversitatea, informeaza AFP. Alcatuit din 11 figurine monocrome, fiecare…

- Mici figurine sunt colorate în straturi în camera de vopsit a LEGO înainte de a fi plasate pe o mini-arcada ce amintește de un curcubeu, relateaza The Guardian.Rezultatul, o cascada de culori cu 11 figurine noi care pașesc înspre un viitor imaginar mai luminos, este primul…

- Marele arhitect Alexei Șciusev a reușit s-o convinga pe marea artista Natalia Goncearova-soția artistului rus Mihail Larionov, sa picteze o biserica din provincia moldoveneasca, in satul Cuhureștii de Sus. Aceasta istorie interesanta a fost relatata de catre jurnalista Elena Levițkaia-Pahomova in cadrul…

- Andreea Lodba face parte din grupul nou de concurenți care au acceptat sa participe la experiența vieții lor. Ce detalii sunt cunoscute despre aceasta și cum a devenit celebra? Tanara este la inceput de drum in domeniul actoriei, dar deja se bucura e succes. Survivor Romania 2021: Cine este Andreea…

- Numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale a crescut in primul trimestru cu 18%, la un total de 10.209 avize, din care 4.456 au fost emise in martie, in urcare cu 38,2%. Numarul autorizatiilor de constructie emise pentru cladiri rezidentiale a crescut in primul trimestru…

- Compania-operator a Nord Stream 2, Nord Stream 2 AG, a anunțat despre creșterea activitații corabiilor militare straine in zona de construcție a conductei. Despre acest lucru a anunțat TASS. Potrivit companiei, acțiunile navelor straine au un caracter provocator și pot deteriora conducta de gaze. Anterior,…

- O noua construcție urmeaza sa fie montata in Palatul Culturii din Iași. Cu ajutorul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, se intenționeaza construirea și instalarea a Pendulului lui Foucault. Acesta va fi poziționat in dreapta Holului de Onoare. O noua construcție celebra la Palatul Culturii…

- Scandalul legat de blocul cu 11 etaje, ridicat pe strada Eugen Coca, 7 din Capitala, este departe de a se incheia. Proprietarul a fost nevoit sa suspende lucrarile in 2019 ca urmare a deciziei instantei, iar acum a reluat constructia. Compania invoca decizia Curtii de Apel, care a dat o decizie favorabila…