- Consiliul Superior al Magistraturii iși desemneaza, la plenul de marți, noua conducere pentru anul 2020, ședința fiind programata pentru ora 11.00. In aceeași zi va fi dezbatut și raportul de activitate al CSM pentru 2019, la care a fost invitat și președintele Klaus Iohannis.Conform unor…

- Parchetul European va fi o structura de investigare a fraudei financiare, in special a fraudei impotriva fondurilor europene, a declarat procurorul-sef al Biroului Procurorului Public European (EPPO), intr-un interviu publicat pe site-ul Consiliului UE.

- Alegeri prezidentiale 2019 Prezenta la vot, Exit Poll. Romanii sunt așteptați duminica, 10 noiembrie, sa iasa la vot, in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019. Afla prezența la vot in timp real.

- 'Menirea acestui demers este de constientizare asupra importantei preventiei si depistarii precoce a cancerului de san. Cancerul este, din nefericire, cea mai urgenta problema de sanatate publica la nivel mondial, iar tara noastra nu face exceptie. Cancerul de san este a doua cea mai frecventa forma…

- Rezoluția adoptata joi de plenul Parlamentului European prevede, printre altele, angajamentul UE de combatere a negarii Holocaustului și instituirea Zilei Internaționale a eroilor impotriva totalitarismului pe 25 mai, iar pe 23 august ziua de comemorare a victimelor regimurilor totalitare, potrivit…

- Laura Codruta Kovesi a fost aleasa in functia de sef al Parchetului European, dupa ce a primit 17 voturi din 22 in Consiliul UE. Acest parchet este o noua agentie ce are scopul de a combate frauda care implica bani de la Uniunea Europeana. Parchetul urmeaza sa fie operational din 2020.

- Viorica Dancila a declarat ca PSD nu susține un mandat pentru Laura Codruța Kovesi în funcția de procuror european, subliniind ca atunci ”când exista suspiciuni”, trebuie mai întâi sa se lamureasca situația, facând referire la dosarul deschis de Secție Speciala…