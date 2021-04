VIDEO Israel: Zeci de mii de oameni s-au adunat pentru pelerinajul Lag Baomer Zeci de mii de oameni au fost joi seara într-un pelerinaj anual în nordul Israelului pentru cel mai mare eveniment public din țara de la începutul pandemiei Covid-19, potrivit AFP.



O țara de 9,2 milioane de oameni care conduce cea mai intensa campanie de vaccinare din lume, Israelul a ieșit treptat din a treia carantina la începutul lunii februarie, dupa ce a luat masuri stricte timp de aproape un an pentru a combate virusul, inclusiv interzicerea evenimentelor publice.



Obligația de a purta o masca în locuri publice a fost ridicata duminica.



Pelerinajul,…



