Stiri pe aceeasi tema

- Ion Iliescu a implinit, miercuri, 3 martie, cand a implinit 91 de ani. Fostul președinte al Romaniei și al PSD a oferit un interviu pentru Realitatea PLUS in care a vorbit despre starea sa de sanatate. Iliescu a spus ca s-a vaccinat și ca se simte bine dupa administrarea celor doua de ser…

- Ion Iliescu: M-am vaccinat și m-am simțit bine. Nici nu am resimțit ceva dupa vaccinare. Pentru varsta pe care o am, ma simt bine.Fostul presedinte urmareste cu interes ce se intampla in PSD si ar vrea mai mult de la Partidul Social Democrat.Ion Iliescu: Nu aș vrea sa fac aprecieri care sa influențeze…

- Nu ma pricep la psihologie si nici nu pretind ca m-as pricepe. Bine, „am citit pe net” una-alta, ca tot omul, dar asta nu ma face specialist. Si totusi, am ciudata senzatie ca 90% dintre romanii „de rand”, pusi in fata situatiei de a negocia cu agresorul, s-ar fi descurcat mai bine decat „specialistul”…

- O șoferița și-a scapat autoturismul de sub control și a intrat intr-un grup de copii in București, sambata, in jurul orei 15.30, in Sectorul 2, transmite Realitatea PLUS.Imediat dupa venirea echipajelor SMURD, cele doua fete au fost duse de urgența la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Din pacate, fetița…

- Alerta de rapire, miercuri, lansata dupa un apel la 112. O femeie ar fi fost rapita de pe o strada a Sectorului 4, din Capitala, miercuri, 24 februarie, potrivit unei sesizari facute la 112. Poliția a inceput cautarile. Update: In urma activitaților desfașurate de oamenii legii, automobilul a fost depistat,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca PSD nu a dorit sa „alimenteze” nemultumirea minerilor din Valea Jiului care nu si-au primit salariile si ca nu doreste sa „alimenteze un necaz” al oamenilor. In acest context, el a explicat ce isi doreste de la PSD, mentionand printre altele „bunul simt”…

- Zilele viitoare urmeaza ca aceste audieri sa fie continuate avand in vedere ca in acestor dosar Liviu Dragnea este acuzat de fapte de coruptie si constituirea unui grup infractional. Ancheta este foarte ampla. Urmatorii solicitati in fata anchetatorilor sunt fosta sotie, cat si fiul fostului lider al…

- Avem in fata, in anii ce vin, sansa istorica a unei dezvoltari rapide: 80 de miliarde euro, bani europeni pentru investitii si modernizare, dar aceasta sansa depinde de alegerile din 6 decembrie. In 2016, PSD, condus de Liviu Dragnea, a obtinut 46% la alegerile parlamentare, scor care l-a ajutat sa…