Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca mentinerea scolilor deschise cu prezenta fizica, in contextul pandemiei de COVID-19, depinde de responsabilitatea fiecaruia, subliniind ca "respectarea normelor sanitare si vaccinarea sunt esentiale". "Si in acest an reinceperea anului scolar are loc, din pacate, tot sub spectrul pandemiei, tocmai de aceea mentinerea scolilor deschise cu prezenta fizica depinde de responsabilitatea fiecaruia dintre noi, respectarea normelor sanitare si vaccinarea fiind esentiale", a spus seful statului, la ceremonia de deschidere a noului an scolar la Liceul Tehnologic…