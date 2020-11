Stiri pe aceeasi tema

- Bolnavii de COVID-19 aflați in stare grava ar putea fi transferați in strainatate. Președintelui Klaus Iohannis a anunțat ca au fost inițiate contacte cu alte state pentru eventualul transfer de pacienți in cazul in care spitalele din țara vor fi la capacitate maxima.

- Romania a stabilit, astazi, un nou record in ceea ce priveste numarul oamenilor care au murit in ultimele 24 de ore, dar si de pacienti internati pe sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI). Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore, in Romania, 73 de pacienti infectati…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca Romania isi doreste retele 5G sigure si care sa nu fie sub controlul unor state cu alte interese decat cele declarate, cum ar fi China. Seful statului a precizat ca este in lucru o legislatie speciala pe aceasta tema pentru a preveni intrarea pe piata 5G a unor…

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 61.768, potrivit datelor transmise duminica, 9 august, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Au fost inregistrate 1.145 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. In prezent, 458 de pacienți sunt internați pe secțiile de ATI. 30.119 pacienți…