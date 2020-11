VIDEO Incident în Rusia: Un elicopter al autorităților vamale lovește puternic cu elicea un paratrasnet pe un aeroport din Volgograd Un elicopter MI-8 al autoritaților vamale din Rusia a fost serios avariat dupa ce a acroșat un stâlp-paratrasnet în timpul rularii pe platforma aeroportului din Volgograd. Impactul a fost unul puternic: elicopterul a lovit stâlpul cu elicea, s-a rotit brusc și apoi s-a izbit cu coada și rotorul în același stâlp care în cele din urma a cazut peste elicopter. Din fericire nu au existat victime.



Incidentul s-a soldat cu pagube materiale serioase: palele elicei principale au fost complet distruse, rotorul secundar a fost și el distrus, iar coada elicopterului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in virsta de 6 ani a cazut de la etajul 4 intr-un morman de zapada. S-a ridicat și a urcat inapoi acasa, fara vreo trauma. Incidentul a avut loc in seara de simbata, 21 noiembrie curent, in Tomsk, Rusia, iar imagini cu incidentul propriu-zis au devenit virale abia acum, transmite realitatea.md.…

- Incidentul a avut loc luna trecuta in largul coastelor Portugaliei. Vreme de doua ore, șase sau șapte mamifere au lovit de zeci de ori iahtul. Astfel de atacuri au tot fost raportate in ultima vreme in zona. Un capitan britanic a povestit ca un grup de balene ucigașse a lovit in mod repetat barca pe…

- Un barbat de 41 de ani din orasul Beclean a fost ranit grav, vineri dupa-masa, dupa ce a cazut de pe o schela, de la o inaltime de aproximativ cinci metri, fiind nevoie de interventia elicopterului SMURD, potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud. Incidentul…

- Spania a trecut de acest prag dupa un nou record, de aproape 17.000 de cazuri in 24 de ore. Spania, care numara circa 47 de milioane de locuitori, este cea de a sasea tara din lume care atinge acest prag de un milion de cazuri, dupa SUA, India, Brazilia, Rusia si Argentina, potrivit unei numaratori…

- Un barbat in varsta de 23 de ani, din municipiul Vaslui, a ajuns in aceasta dimineața la Spitalul Județean de Urgența Vaslui dupa ce a cazut de la etajul patru. Incidentul a avut loc la blocul 108 de pe strada Mareșal Constantin Prezan. Tanarul petrecuse toata noaptea, alaturi de mai mulți prieteni,…

- Una din cinci masti folosita de catre romani pentru protectia in fata raspandirii virusului SARS-Cov-2 este masca fashion, avertizeaza reprezentantii Asociatiei Pro Consumatori (APC).In acest context, APC atrage atentia Ministerului Sanatatii ca in Romania se vand masti de protectie care induc…

- Cel putin opt cazuri de covid-19 au fost inregistrate, incepand de duminica seara, intr-o singura manastire de la Muntele Athos, iar Manastirea Sf. Paul a fost plasata in carantina luni de catre autoritati, relateaza keeptalkinggreece.com.Citește și: BREAKING - Dana Budeanu prezinta inregistrarea…

- Pe 28 august, doua aeronave rusesti Su-27 au interceptat un bombardier strategic american ce survola spatiul aerian international de deasupra Marii Negre, starnind un schimb dur de replici intre Statele Unite si Rusia. O analiza Forbes sustine, insa, ca incidentul a fost o capcana bine pusa la punct…