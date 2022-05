Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a avut loc, joi dimineața, pe A2. O masina s-a rasturnat pe camp, dupa ce a rupt parapetul de protectie, in zona localitatii constantene Murfatlar. Patru persoane, printre care si doi copii, au fost duse la spital. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis ca pompierii…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca 344 de persoane au fost evacuate, miercuri, din Mariupol și zonele invecinate catre Zaporijie. El a cerut, din nou, incetarea focului pentru evacuarea celor blocați la Mariupol, in special femeile și copiii care sunt inca in combinatul siderurgic…

- Peste 90 de persoane au fost sau au parasit singure locuintele in urma unei explozii care a fost urmata de un incendiu, intr-un bloc din municipiul Constanta. In urma exploziei, 25 de locuinte au fost afectate. Doua persoane au fost transportate la spital dupa ce au suferit arsuri. Inspectoratul pentru…

- Doi bebelusi s-au nascut in locuri diferite, unul in ambulanta SMURD si altul la Spitalul Judetean Constanta, iar mama, care mai are acasa patru copii, nu stia ca asteapta gemeni, a informat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea”. Conform sursei citate, pompierii au fost sesizati…

- Un incendiu a izbucnit, marți, la acoperisul magazinului Prosper, din Calea 13 Septembrie, din București, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Zona este acoperita de un nor dens de fum. ”Incendiu la acoperișul magazinului Prosper, Calea 13 Septembrie”, anunta, marti, ISU Bucuresti-Ilfov.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina intre localitatile Lumina si Navodari. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.In urma impactului, trei persoane au fost ranite. La locul accidentului…

- Trei persoane, intre care un copil, au murit, iar trei persoane, intre care un copil, au fost transportate la spital, dupa un accident rutier petrecut, duminica, la iesirea din municipiul Tulcea. Inspectoratul de Politie al Județului (IPJ) Tulcea a anuntat ca accidentul s-a produs dupa ce un tanar,…