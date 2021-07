VIDEO Incendiu la o unitate Covid din Irak: Bilanțul a urcat la 52 de pacienți morți Cel putin 52 de pacienti si-au pierdut viata luni într-un incendiu care a devastat unitatea COVID-19 a unui spital din Nassiriya, în sudul Irakului, au indicat autoritatile, la doua luni si jumatate dupa o tragedie similara care a facut peste 80 de morti într-un spital din Bagdad, noteaza AFP, preluata de Agerpres.



Bilantul provizoriu s-a stabilit la 52 de morti si 22 de raniti, a declarat pentru AFP purtatorul de cuvânt al autoritatilor sanitare locale, Haydar al-Zamili, adaugând ca unitatea COVID-19 din spitalul Al-Hussein devastata de flacari avea 70 de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

