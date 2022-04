Stiri pe aceeasi tema

- A aparut in registrarea video a momentului in care un tanar de 19 ani a furat un bancomat de cryptomonede dintr-un mall din Timisoara. Prejudiciul in acest caz este de 286.000 de lei, din care 50.000 de lei reprezinta valoarea bancomatului care a fost abandonat pe camp cu o parte din suma de bani.…

- 16 timișoreni s-au trezit, duminica dimineața, cu mașinile sparte. Polițiștii au reușit sa-l identifice pe autor la scurt timp de la sesizare, fiind vorba de un vecin, de la care au fost recuperate și bunurile furate. Politistii de la Sectia 3 din Timisoara au fost sesizati ca mai multe autoturisme,…

- Imagini din satelit realizate de compania Maxar Technologies pe 14 martie arata ca in jurul cladirii teatrului din Mariupol fusese scris cu litere mari, vizibile de la mare altitudine, cuvantul COPII (дети), relateaza CNN. Dupa bombardarea teatrului, autoritațile locale au anunțat ca in cladire se adaposteau…

- Polițiștii au descins, joi dimineața, la 20 de adrese din județele Timiș și Gorj, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc. Potrivit Poliției Romane, persoanele respective sunt banuite ca ar fi distribuit amfetamina, MDMA și cannabis, in județul Timiș. 16 persoane vor fi conduse…

- Un barbat de 34 de ani din Cluj Napoca, se promova ca fiind drept medic estetician si chiar a facut interventii, desi nu avea atestatele necesare. Polițiștii din Cluj au gasit, marți, in urma unor percheziții la cabinetul acestuia, substanțe utilizate pentru intervențiile estetice și consumabile medicale.…

- Omul de afaceri Ioan Niculaie a fost capturat, sambata, in Grecia. Politistii l-au prins in zona Salonic, dupa ce fusese dat in urmarire internationala. Acesta era condamnat definitiv la inchisoare cu executare. “La data de 29 ianuarie a.c., in urma activitaților investigative efectuate de Inspectoratul…

- Fostul procuror DNA Timișoara, Ciprian Dorobanțu, prins baut la volan in anul 2017 și condamnat definitiv de Inalta Curte in octombrie 2019, a fost eliberat din funcția de procuror abia acum, printr-un decret semnat de președintele Klaus Iohannis. Ciprian Dorobanțu a fost prins de poliție baut la volan…

- Un adolescent a fost injughiat, miercuri, pe o strada aflata in apropiere de centrul orasului Timisoara, dupa ce s-a certat cu un baiat, iar o a treia persoana, o fata, a intervenit si l-a atacat. Politistii i-au gasit in scurt timp si i-au ridicat pe cei doi agresori si au intocmit dosar penal in acest…