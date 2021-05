Stiri pe aceeasi tema

- O familie formata din doi adulti si patru copiidin satul bihorean Cociuba Mica, comuna Pietroasa, a ramas fara locuința din cauza inundațiilor de pe raul Crișul Pietros, relateaza site-ul local eBihoreanul . Casa modulara a fost luata de apa, marti seara, 18 mai. Momentul in care Crisul Pietros disloca…

- O casa modulara a fost luata de furia apelor, marți seara intr-un sat din județul Bihor, județ care se afla sub un cod roșu de alerta hidrologica și pericol de inundații. Imaginile in care casa este luata de apa au fost suprinse in satul Cociuba Mica, comuna Pietroasa. Momentul in care Crisul Pietros…

- Armata israeliana a distrus, sambata, un imobil de 13 etaje din orasul Gaza in care erau sediile unor companii media, inclusiv al agentiei Associated Press si al postului de televiziune Al Jazeera. Atacul a venit la aproape o oara dupa ce armata a ordonat oamenilor sa evacueze cladirea ce gazduia birouri…

- Autoritatile vor sa permita circulatia pe timp de noapte pana la ora 24.00, potrivit unor surse citate de Antena 3. Asta ar insemna ca si programul restaurantelor si teraselor ar putea fi prelungit cu doua ore. Noile masuri de relaxare vor fi decise la inceputul saptamanii viitoare. Guvernul trebuie…

- Ioana Mihaila duce mai departe modalitatea de promovare a sa cu noi metode! Mihaila s-a dus in Bihor și s-a implicat in campania de vaccinare. Desigur, nu pentru ca nu ar fi fost medici și prea mulți doritori de vaccin anti-COVID-19, ci pentru imagine. Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a…

- Studiul, care a fost publicat in revista „Molecular Biology and Evolution“ de mai mulți cercetatori ai Universitații Temple din Philadelphia conduși de Sudhir Kumar, vine cu teorii extrem de interesante. Cercetarea ar putea ajuta in lupta impotriva COVID, deblocand terapii „care funcționeaza asupra…

- O linie suspendata a retelei de metrou din Mexico City s-a prabusit, luni noaptea intre statiile Olivos si Tezonco cu tot cu vagoanele pe care le sustinea. Bilantul tragediei indica cel puțin 20 morti si peste 70 persoane ranite dintre care aproape 50 au fost deja spitalizate. Sefa guvernului regional,…

- Incidentul a avut loc miercuri dimineața pe Autostrada A1, intre Sebeș și Deva, la kilometrul 338, in zona municipiului Oraștie, județul Hunedoara. Cabina unui TIR a acroșat o pasarela și a ramas agațata. Din fericire nu sujnt victime, dar au fost necesare restricții de circulație in zona, potrivit…