[VIDEO] Groapa de gunoi de la Arad arde de aproape 24 de ore: pompieri din tot județul se luptă cu flăcările De aproape 24 de ore arde groapa de gunoi a Aradului. Incendiul a fost stins inițial de pompierii aradeni, dar a reizbucnit. Au fost aduse forțe suplimentare, pompieri voluntari din șapte localitați care acționeaza alaturi de pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad. „Intervin trei autospeciale de stingere cu apa și spuma A2003, […] The post [VIDEO] Groapa de gunoi de la Arad arde de aproape 24 de ore: pompieri din tot județul se lupta cu flacarile appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

