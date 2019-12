VIDEO Florin Cîțu critica programul Tezaur anul trecut, dar acum îl continuă. Patru noi emisiuni începând de luni Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, continua programul Tezaur pentru populație cu patru noi emisiuni cu dobânzi între 3,5 – 5%, cu maturitatea de 1, 2, 3 și 5 ani, printr-un ordin publicat în Monitorul oficial. De remarcat ca în 2018, când a început, el a criticat acest program prin diverse postari. În acea perioada, el facut chiar un clip video în care spunea ca nu ar investi în așa ceva. E adevarat, la început programul a avut o problema, anume ca banii ar fi ramas blocați pâna la maturitate, dar ulterior s-a rezolvat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca o serie de programe, printre care și „Prima Casa” se afla in analiza in acest moment pentru a putea vedea daca au adus sau nu plusvaloare.

- Bugetul țarii, subiect de film in stil mafiot. De ce il acuza Cițu pe Teodorovici și il amenința cu "sesizarea organelor de cercetare penala" Bugetul țarii s-a transformat in subiect de film, in stil mafiot. Noul ministru al finanțelor, Florin Cițu, il acuza pe predecesorul sau, Eugen Teodorovici,…

- Orice constructie de buget trebuie facuta avand in vedere tratatele internationale semnate de Romania, respectiv Tratatul de la Maastrich si Pactul Fiscal, pentru ca altfel va trebui sa facem derogari de la lege, a declarat joi seara, la Realitatea Plus, ministrul Finantelor, Florin Citu, potrivit…

- Declarații șocante facute de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, in cursul zilei de joi! El a dezvaluit faptul ca in ultimii trei ani, economia Romaniei a fost condusa dupa doua bugete, exact ca metoda folosita de Al Capone! Ce s-a descoperit la bugetul țarii, la scurt timp dupa ce Guvernul PNL l-a inlocuit…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa faptul ca ia in considerare sa sesizeze organele de copetența penala in urma in privința modului in care PSD a gestionat investițiile.Citește și: Fostul agent guvernamental la CEDO, dupa retragerea observatiilor…

- La o luna dupa vizita lui Klaus Iohannis in SUA, legea offshore sustinuta puternic de Liviu Dragnea va fi modificata, potrivit unui proiect de lege elaborat de Guvernul Romaniei și pus recent in dezbatere publica.Potrivit economica.net, noul proiect de lege adice cateva noutați care pot fi…

- Ministerul Finanțelor se imprumuta din nou de la populație, prin noi emisiuni de titluri de stat. Ce dobanzi ofera Romanii pot subscrie, incepand de luni, 16 septembrie 2019, pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei in cadrul Programului Tezaur. Potrivit Ministerului Finanţelor…

- Este de neconceput ca un reprezentant al Partidului Național Liberal, care, in principiu, ar trebui sa susțina inițiativele economice private, sa vina cu atat de multe declarații aberante, așa cum o face Florin Cițu, unul dintre senatorii acestui partid care se dorește la guvernare, dar care vine cu…