- Doina Pana, fost ministru al Mediului, a fost otravita cu mercur! Verdictul aparține specialiștilor de la INML și de la Institutul Național de Endocrinologie C. I. Parhon. Fostul ministru a declarat, luni seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, ca le-a spus procurorilor pe cine…

- Firele de otel care se vor impleti si vor forma cele doua cabluri de ancoraj de la Podul suspendat peste Dunare vor avea o lungime de 81.000 de kilometri, ceea ce inseamna ca ar putea inconjura Pamantul de doua ori, potrivit informatiilor furnizate de Madalin Draghici, inginer responsabil cu realizarea…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 508,9 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 165 de luni, la un randament mediu de 3,27% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Sindicalistii Sanitas afirma, joi, ca masurile anti-pandemie sunt, de fapt, masuri pro-sclavie. Sindicalistii sustin ca presedintele si Guvernul au transformat salariatii din Sanatate si Asistenta Sociala in ”angajati aflati permanent la dispozitia angajatorului, adica sclavagism modern”, avand in…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat miercuri, de la ora 12:00, o sedinta de lucru pe tema gestionarii epidemiei de COVID-19, la care participa premierul Florin Citu, seful DSU Raed Arafat si ministrii Sanatatii, Apararii si Afacerilor Interne. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis,…

- Liderii partidelor de centru-dreapta trebuie sa finalizeze programul de guvernare zilele acestea. Negocierile de astazi vor viza Sanatatea, Justiția și o parte din Finanțe. In privința nivelului salariului minim, acesta ar putea fi inghețat sau majorar cu 3-4 procente, menționeaza Realitatea Plus. Liderul…

- USR PLUS nu il vrea pe Ludovic Orban in funcția de prim-ministru al Romaniei. Conform unui mesaj oficial al Alianței, propunerea lui Orban „nu raspunde așteptarilor electoratului de centru-dreapta”. „Consideram ca un eventual nou guvern condus de Ludovic Orban, avand in vedere demisia din funcția de…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a declarat, marți, ca va accepta propunerea venita din partea coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR, fie ca este vorba de Ludovic Orban, fie ca este vorba despre Florin Cițu. De asemenea, șeful statului a mai spus ca nu s-a implicat in negocieri pentru ca este datoria partidelor.”Daca…