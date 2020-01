Stiri pe aceeasi tema

- Momente de sarbatoare, joi, in centrul Dejului, unde zeci de copii, elevi ai școlilor dejene, dar și cadre didactice și reprezentanți ai autoritaților locale, au participat la manifestarile dedicate sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor Romane.

- 161 de ani au trecut de la momentul cunoscut in istorie sub denumirea de Mica Unire. Data de 24 ianuarie 1859 este punctul culminat al unor evenimente și desfașurarii istorice complexe care au avut loc in Europa și spațiul romanesc. Evenimentul a fost marcat joi, de catre elevii și cadrele didactice…

- Evenimentele dedicate aniversarii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane vor avea loc la Muzeul Judetean Buzau, in data de 24 ianuarie, incepand cu ora 10.45. Cu ocazia implinirii a 161 de ani de la Mica Unire, Consiliul Județean Buzau, impreuna cu Muzeul Județean, Teatrul „George Ciprian”…

- Astazi, dupa-amiaza, un muncitor care lucra la reteaua de canalizare a comunei Dumbravesti a suferit un accident grav, din cauza prabusirii unui mal de pamant, insa din fericire a scapat cu viata. Barbatul, in varsta de 42 de ani, a fost ranit de prabusirea malului si a ramas ingrpat pana la genunchi…

- Florin Vais, denumit "Regele" pentru ca aducea cea mai pura cocaina, a fost prins de catre ofiterii antidrog de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Iasi la scurt timp dupa ce a ridicat un colet din Italia in care se aflau ascunse droguri.

- O familie din Atlanta a gasit în bradul de Craciun o decoratiune mai putin obisnuita: o bufnita vie. Culmea este ca proprietara casei adora aceste pasari, asa ca a pus mai multe în pom, dar nu unele adevarate, transmite Știri.md. Totul a luat o întorsatura…

- Cristian Sabou, romanul condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea unei femei in urma cu șase ani, a fost prins de polițiști dupa ce soția sa le-a dat un pont in legatura cu crima. Adina Marian l-a prins pe soțul sau, Cristian Sabou, cautand pe Google informații despre uciderea lui Valerie Graves…

- Cristian Sabou, criminalul prins de polițiști intr-un imobil din Dej, extradat ulterior in Marea Britanie, a pledat vinovat și a fost condamnat la inchisoare pe viața. Astazi, barbatul – care in vara a fost extradat in Marea Britanie, fiind predat polițiștilor din Sussex – și-a recunoscut fapta și a…