- Doi barbați au murit, vineri dimineața, in urma unui accident rutier ce a avut loc pe DJ105, la intrarea in localitatea Marpod, spre Agnita. Barbații au 62 și 46 de ani. Din primele cercetari, se pare ca șoferul unui autoturism a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un microbuz care circula…

- Un accident cu implicarea a trei masini a avut loc cu putin timp in urma la intrarea in Chisinau. Impactul violent s-a produs dupa unul dintre soferi nu a respectat distanta si a tamponat din spate un automobil de model Nisan.

- Accident de circulație, sambata dupa-masa, la intersecția strazilor Pestalozzi și Ofcea, in Complexul Studențesc din Timișoara. O fetița de 5 ani și bunica ei de 66 au ajuns la spital dupa ce au fost lovite pe trotuar de un șofer care a intrat cu viteza prea mare in curba.

- Grav accident de circuatație, marți dimineața, pe Valea Oltului in zona localitații Talmaciu. Un autocar cu 43 de persoane la bord și o mașina au fost lovite violent de remorca unui TIR condus cu mare viteza.

- Doua microbuze și o mașina mica, in care se aflau 5 persoane, au fost implicate intr-un accident care a avut loc miercuri, in jurul orei 22.00, pe podul care leaga cartierele Micalaca și Subcetate din municipiul Arad.

- Un sofer in varsta de 47 de ani a murit, in aceasta dimineata, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit puternic de un panou publicitar. Potrivit politiei, totul s-a intamplat la ora 7:30, pe strada Calea Orheiului. Alti participanti in trafic n-au fost. Pe cazul dat a fost deschis…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta seara in jurul orei 20:00 pe drumul național 19A dintre Satu Mare și Zalau in localitatea Ratești. Un șofer de doar 21 de ani din Ardud a spulberat cu mașina o batrana de 81 de ani care traversa neregulamentar drumul. Impactul a fost atat de […]

- Accident grav in satul Tomai. Un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism. In urma coliziunii, microbuzul a derapat de pe carosabil si a fost proiectat intr-un stalp de electricitate. Impactul s-a produs astazi dimineata.Potrivit gagauzinfo.