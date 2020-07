Stiri pe aceeasi tema

- ”Este important de știut faptul ca arcul electric se poate produce fara un contact direct cu rețeaua de inalta tensiune, iar pe langa acesta, caderea de la inalțime poate produce traume grave”, se arata intr-un comunicat de presa. Campania ,,Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți” se…

- Cativa tineri din Iasi au inceput o campanie pentru a-i determina pe posesorii de masini sa caute locuri de parcare, nu sa ocupe abuziv trotuarele fara a lasa spatiu pentru pietoni. "Discutam cu oamenii, explicam de ce nu e ok sa ocupe trotuarele, statiile de autobuz, trecerile de pietoni. De data asta,…

- Campanie de informare publica a Guvernului pe tema epidemiei de coronavirus Foto: MApN. Campania de informare publica a Guvernului pe tema epidemiei de coronavirus se va desfasura pe o perioada de 4 luni, dupa încetarea starii de urgenta, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel…

- Desi pandemia ii obliga sa stea in case, nu trebuie sa-i uitam pe cei mai in varsta! Batranii au nevoie, mai mult ca oricand, de o vorba frumoasa si de un sprijin. Tocmai de aceea, sute de tineri din Brasov si-au unit fortele pentru a le aduce o bucurie varstnicilor in aceasta perioada grea.