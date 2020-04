Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a deschis ochii multor romani care au inteles ca doar impreuna si doar respectand regulile putem merge mai departe! Astfel, din ce in ce mai multi oameni le ofera, temporar, locuinte cadrelor medicale aflate in prima linie.

- Ziarul Unirea FOTO| Inca un sprijin pentru spitalele din Apuseni! Rotary Club “Floare de Colț” Abrud-Campeni a donat 100 viziere celor din linia intai Cei din prima linie din Apuseni au primit un nou sprijin in lupta lor anti-Covid-19. Aosciația Rotary Club “Floare de Colț” Abrud-Campeni a donat ...…

- Ziarul Unirea FOTO| „La mulți ani, noi va dorim, pentru tot va mulțumim”: Mesajul copiilor de la Dumbrava Minunata din Alba Iulia pentru cei din linia intai in lupta cu coronavirusul Acesta este mesajul copiilor din DUMBRAVA MINUNATA din Alba Iulia, pentru cei care in aceste zile sunt supuși unor provocari…

- Kaufland Romania ofera un bonus de 1,6 milioane euro echipelor sale ,,din linia intai”, din magazine și depozite, și introduce plata imediata a orelor suplimentare efectuate in aceasta perioada, conform criteriilor interne, potrivit unui comunicat de presa. „Sunt deosebit de recunoscator echipelor…

- Din dorința de a-i sprijini in eforturile deosebite pe care le depun in aceste zile, Kaufland Romania ofera un bonus de 1,6 milioane euro echipelor sale ,,din linia intai", din magazine și depozite, și introduce plata imediata a orelor suplimentare efectuate in aceasta perioada, conform criteriilor…

- Pandemie. 2020. Romania, o tara atat de slabita incat multi se mirau ca inca mai respira chiar inainte sa inceapa coronavirusul sa faca victime. Mai e putin si va incepe perioada cea mai grea. In care, spun multi, cazurile inregistrate vor creste exponential. In care cazurile grave vor incepe sa apara…

- Erou la 24 de ani. Pompierul Nicolae Carauș, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența, a salvat recent doi copii de la inec. Tanarul spune ca nu a facut altceva decat sa-și indeplineasca munca pe care o desfașoara cu multa responsabilitate.

- Asistenții parentali pot fi considerati eroii zilelor noastre. Desi primesc salarii mizere, acestia au grija de cei mai neajutorati dintre bebelusi. Cu doar patru mii de lei pe luna, ei trebuie sa le cumpere celor mici lapte praf, scutece si multe altele.