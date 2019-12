Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ATP, spaniolul Rafael Nadal, va inaugural in februarie 2020 o academie de tenis in Kuwait, informeaza L’Equipe, anunța news.ro.Citeste si: VIDEO Imagini absolut ȘOCANTE din vasul in care 14.000 de oi au fost LASATE captive vreme de 3 zile de autoritațile romane Academia va avea…

- Boris Johnson, prim-ministrul britanic, a declarat sambata ca oamenii condamnati pentru infractiuni legate de terorism nu ar trebui eliberati mai devreme din inchisoare, scrie Reuters, potrivit news.ro.Afirmatia lui Johnson vine dupa ce a fost dezvaluit ca atacatorul de vineri, de pe London…

- Politia britanica a anuntat ca fortele sale au impuscat vineri un barbat intr-un incident pe Podul Londrei, incident pe care il trateaza ca pe unul terorist, ca masura de precautie, transmite Reuters. O romanca a filmat momentul in care atacatorul este pus la pamant, iar apoi este impușcat de polițiști,…

- Sursele au spus ca o parte ”semnificativa” a victimelor sunt oficiali guvernamentali si militari de rang inalt, din cel putin 20 de tari de pe cinci continente. Atacarea cibernetica a smartphone-urilor apartinand unui grup mai mare de oficiali guvernamentali decat s-a anuntat initial sugereaza ca…

- Oficiali guvernamentali și militari de rang înalt din mai multe țari aliate cu SUA au fost vizați de atacul cibernetic care a profitat de o vulnerabilitate a aplicatiei WhatsApp, informeaza agenția de știri Reuters, citând persoane implicate în investigația interna a companiei. Potrivit…

- Peste 130.000 de urmasi ai evreilor sefarzi expulzati in masa din Spania in 1492 au cerut cetatenia spaniola in ultimii patru ani, a anuntat marti Ministerul Justitiei de la Madrid, la cateva ore dupa expirarea termenului pentru aplicatii, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.Aproximativ jumatate…

- Statiunea mediteraneana Cannes de pe Coasta de Azur, al patrulea cel mai important port francez in care acosteaza nave de croaziera, va interzice incepand de anul viitor ambarcatiunile poluante in incercarea de a creste calitatea aerului din localitate, relateaza marti Reuters, potrivit Agerpres.Interdictia…