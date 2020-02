Stiri pe aceeasi tema

- O pacienta insarcinata, diagnosticata cu disecție de aorta, a fost adusa de urgența de la Craiova la București, iar medicii au reușit sa o salveze pe ea dar și pe pruncul pe care-l purta in pantece. Medicii Spitalului Universitar de Urgența București (SUUB) s-au confruntat cu un caz extrem de dificil,…

- Fata de numai 18 ani a fost ranita grav vineri seara, dupa ce mașina în care se afla, ca pasager, s-a izbit de un stâlp. Conform polițiștilor, șoferul în vârsta de 21 de ani nu ar fi adaptat viteza într-o curba periculoasa la dreapta și a pierdut controlul autovehiculului,…

- Familia unui barbat de 40 de ani din Oradea, care a intrat in moarte cerebrala dupa un atac vascular, si-a dat acordul ca organele lui sa fie prelevate. Prin gestul lor, patru oameni pot visa la o noua viata.

- Cinci vieți ar urma sa fie salvate de o pacienta aflata in moarte cerebrala Foto: Arhiva O femeie de 60 de ani aflata în moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, va salva cinci vieti. Organele sale, donate cu acordul familiei, vor readuce speranta pentru alti…

- Dorian Popa este unul dintre cei ravniti barbati din Romania, dar si un artist desavarsit. Artistul are de gand sa se extinda pe plan muzical, asa ca ne asteptam la surprize pentru anul 2020, alaturi de nume conscrate, cum ar fi Vali Vijelie.

- Ziarul Unirea Criminalul in serie care a luat doua vieți la Partoș, a incercat sa evadeze din inchisoare: Sapa in perete in timp ce dadea volumul televizorului la maxim Criminalul in serie care a luat doua vieți la Partoș, a incercat sa evadeze din inchisoare: Sapa in perete in timp ce dadea volumul…

- Pe lânga deficitul bugetar, economia României are un deficit comercial foarte mare, de peste 12 miliarde de euro. „Corectia deficitului extern trebuie facuta, în principal, printr-o corectie a deficitului public. (...) Corectarea nu se va putea face doar din deprecierea cursului…