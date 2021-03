Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a vaccinat marti cu prima doza de vaccin anti-COVID-19, in timpul unei deplasari pe linia frontului din estul tarii, dorind astfel sa-si incurajeze concetatenii, multi reticenti fata de vaccin, relateaza AFP si Reuters. ''M-am vaccinat…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.647 de vaccinuri (0 Moderna);(567 AstraZeneca). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 131 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in Timiș, s-au administrat 1.516 vaccinuri. Dintre…

- Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca, a anunțat luni pe pagina sa de Facebook ca s-a imunizat cu serul anti-COVID de la AstraZeneca și recomanda tuturor sa se vaccineze, scrie Digi24 . Romania a inceput astazi vaccinarea cu AstraZeneca , iar peste 142.000 de romani sunt programați la imunizare cu…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a primit joi prima doza de vaccin anti-COVID-19 si a cerut sa se conlucreze pentru ca toata lumea sa aiba acces la vaccin, relateaza EFE. Intr-un mesaj postat pe Twitter, Guterres s-a declarat "norocos" si "recunoscator" pentru aceasta vaccinare…

- La varsta de 65 de ani, Bill Gates s-a vaccinat anti-COVID-19! Fondatorul Microsoft a facut anunțul pe Twitter, unde a publicat și o fotografie din momentul in care i se administreaza prima doza a serului. Americanul este printre cei care au cheltuit sute de milioane de dolari pentru realizarea acestui…

- Arnold Schwarzenegger s-a vaccinat impotriva Covid-19 și a postat pe Twitter filmarea cu momentul imunizarii. Celebrul actor a indemnat pe toata lumea sa se vaccineze și a avut și un mesaj inspirat din Terminator, seria de filme care l-a consacrat. Fostul guvernator al Californiei, Arnold Schwarzenegger,…

- Actorul si fostul politician Arnold Schwarzenegger, cunoscut sub numele de "Terminator", a anuntat miercuri ca s-a vaccinat impotriva COVID-19, relateaza dpa. Starul de la Hollywood, in varsta de 73 de ani, a publicat o inregistrare video pe Twitter in care poate fi vazut stand…

- Vicepresedinta aleasa a SUA, Kamala Harris, si sotul ei Doug Emhoff s-au vaccinat marti impotriva COVID-19, transmit Reuters si dpa, potrivit Agerpres. ''Doresc sa incurajez pe toata lumea sa se vaccineze'', a declarat Harris (56 de ani), dupa ce a primit prima doza de vaccin. ''Literalmente,…