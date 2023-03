(VIDEO) Doi români, cercetați pentru trafic de migranți. În mașinile lor s-au găsit 70 de persoane In ultimele 24 de ore, in urma misiunilor specifice derulate de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, 76 de cetateni din diverse state au fost depistati ascunsi in doua autoutilitare, in incercarea de a trece ilegal frontiera in Ungaria. Autovehiculele erau conduse de doi cetațeni romani, care acum sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti. In noaptea de 02/03 martie, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de iesire din tara, doi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

