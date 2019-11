Stiri pe aceeasi tema

- Accident șocant, intr-o localitate din Rusia. Doi barbați au murit, dupa ce au cazut cu mașina intr-o groapa plina cu apa clocotita. Asfaltul de sub ei s-a prabușit subit, așa ca oamenii au sfarșit prin a fi fierți de vii.

- Vloggerul TEDZU transmitea imagini LIVE pe o platforma de video in momentul tragediei. Din filmare reiese ca se afla aproape de varful muntelui acoperit complet cu zapada si le transmite urmaritorilor ca aluneca foarte tare, iar excursia sa a devenit periculoasa. Dupa cateva secunde, barbatul aluneca…

- Tanara in varsta de 22 de ani care a cazut cu masina cinci metri in gol, pe Transfagarasan, a murit la o saptamana de la accident. Familia nu crede ca fata ar fi avut motiv sa goneasca pe un drum periculos decat daca fugea de cineva si da vina pe un barbat insurat care ar fi sedus-o.

- Un nou caz cutremurator cu romani dinn diaspora. Tragedia a avut loc pe 29 septembrie, intr-un parc de distractii din Potsdam, Germania, scrie observator.ro. Citeste si Un roman si un moldovean au murit in Germania. Masina in care se aflau s-a rupt in doua Tanara, de origine din Satu…

- Duminica, jurul orei 21:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timiș a fost solicitat sa intervena pentru degajarea unui autoturism rasturnat intr-un canal cu apa intre localitațile Beba veche si Valcani La locul intervenției s-au deplasat o autospeciala de intervenție, un echipaj SMURD și 7 pompieri.…